Auto in fiamme sulla statale, il fuoco si propaga alla vegetazione

Brutta avventura stamani per il conducente ed il passeggero di un’auto: i due stavano viaggiando lungo la Statale 18 quando, al km 291, in località Cittadella del Capo, si sono accorti che del fuoco fuoriusciva dal cofano anteriore, dal vano motore.

Immediatamente si sono accostati a bordo carreggiata ed hanno abbandonato il mezzo mettendosi in salvo. L’incendio, però, si è velocemente propagato alla macchia mediterranea che costeggia la statale.

Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, che ha fortunatamente estinto il fuoco e valso messo in sicurezza l’auto, andata purtroppo distrutta.

Al momento i pompieri stanno ancora operando per circoscrivere le fiamme propagatesi invece alla vegetazione. Non vi sono stati feriti e sul posto sono presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’Anas. Inevitabile il blocco alla circolazione nel tratto interessato.