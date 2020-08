Covid. Il bollettino. Un altro balzo: 10 positivi, da due giorni nessun guarito

S’avvia verso la conclusione anche quest’ultima settimana d’agosto ancora all’insegna, nostro malgrado, dei casi di Covid19. Nelle ultime 24 ore, e dopo oltre una ventina di nuovi contagi accertati negli ultimi cinque giorni, ovvero da lunedì scorso e fino a giovedì, l’ormai consueto bollettino ufficiale della Regione si aggiorna quest’oggi con altri 10 positivi accertati nel reggino (4); nel crotonese (4, di cui 3 migranti ospiti del Cara di Sant’Anna); e nel cosentino (2).

Il bilancio di quanti hanno pertanto contratto il virus, da inizio epidemia, ed ovviamente al netto delle guarigioni sopraggiunte, sale, quindi, a 1.431 (101 dei quali non calabresi), con al momento 216 casi attivi (+7 da ieri).

Tra ieri (QUI) ed oggi sono stati difatti processati altri 1.538 tamponi, per un complessivo che arriva ora a 149.976 test eseguiti e 148.544 dei quali dal riscontro negativo.

Per il secondo giorno consecutivo, poi, e sempre quest’oggi, non si registrano ulteriori guariti col totale che si ferma, momentaneamente, a 1.111 pazienti che fin qui hanno superato il Covid.

Sul fronte dei ricoveri, negli ospedali regionali sono ancora assistiti dieci pazienti (come ieri), 113 (+7 da ieri) sono invece quanti si trovano attualmente in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi.

Infine, è quest’oggi il 93mo giorno in cui in Calabria, fortunatamente, non si registrano decessi per o con il Covid: finora sono stati in tutto 97.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino**, dopo gli ultimi due di ieri e con quelli di oggi, i contagi accertati complessivamente sono stati 514 (+2), e così distribuiti: 3 in reparto; 31 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo i tre di ieri e con quelli odierni, i positivi segnalati sono stati 366 (+4): 2 in reparto; 64 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, dopo 3 giorni, i covid registrati sono stati in totale 230 (+0): 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo due giorni e al netto dei migranti del Cara, i contagi salgono complessivamente a 130 (+1): 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 16 giorni, i positivi accertati sono stati in tutto 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.171.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’AOU. Il paziente della rianimazione dell’AOU è stato trasferito al reparto di Malattie infettive dell’AO di Catanzaro. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

** Dei sei pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti (nel conteggio si trovano nel setting “fuori regione”).