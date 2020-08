Accorpamento Cciaa, Torromino (FI): “indebolisce il territorio crotonese”

“Si profila un’accelerazione sugli accorpamenti degli Enti camerali che potrebbe portare ben presto la Camera di commercio di Crotone a perdere la propria autonomia”. A renderlo noto è l’Onorevole Sergio Torromino che avanza precisando: “Da settimane le interlocuzioni con la presidente della regione Calabria Jole Santelli su questo tema proseguono ininterrottamente, oggi insieme al presidente della camera di commercio Crotone Alfio Pugliese, il componente di giunta Dot. Lagani e il segretario generale Dot. Angelo Caforio, ci siamo recati nuovamente in regione, esprimendo perplessità e disappunto su quello che rappresenterebbe per Crotone la perdita di autonomia del Ente camerale provinciale, si tratterebbe dell’ennesima ferita inferta al nostro territorio.”

“La Presidente si è resa da subito disponibile ed attenta alla problematica – chiarisce Torromino - tant’è che ha avviato l’iter per il ricorso attraverso gli uffici regionali oltre ad avviare una interlocuzione diretta con il presidente Conte per frenare questa inspiegabile accelerazione.”

“Non resteremo inermi a guardare, ci batteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione affinché questo ennesimo tentativo di indebolire la nostra, già isola, provincia non venga messo in atto”, conclude Sergio Torromino.