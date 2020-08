Dell’Aquila lascia la Provincia di Crotone: la lettera di saluto

Giuseppe Dell’Aquila

Lascia la guida della Provincia di Crotone Giuseppe Dell'Aquila. Per ben otto mesi per l’ente ha svolto il ruolo di presidente facente funzioni ed oggi è il momento dei saluti per intraprendere una nuova sfida quale candidato a sindaco di Cirò Marina.

LA LETTERA DI SALUTO

“Otto mesi intensi, durante i quali non sono mancati i momenti difficili, ma che ho affrontato con l’aiuto e la vicinanza dei dirigenti, dei tecnici e di tutto il personale. Insieme abbiamo affrontato l’emergenza sanitaria del Covid-19, riportando l’Ente Provincia al suo naturale ruolo, quello di raccordo istituzionale e di riferimento per tutte le comunità del territorio. Non è stato semplice dopo lunghi anni durante i quali la Provincia di Crotone era stata relegata ad un ruolo marginale, quasi dimentica, in questi mesi quotidianamente ho cercato di contribuire a restituirle dignità. Credo di esserci riuscito, e di aver ormai dato avvio ad un processo che non potrà essere arrestato. Oggi ho deciso di affrontare una nuova importante sfida sul territorio e per il territorio: candidarmi alla guida di Cirò Marina. Una decisione maturata nel tempo e per la quale ho lavorato, perché è mia intenzione contribuire ad un reale cambiamento nei metodi, e nelle persone nella mia comunità. Ho quindi ufficialmente presentato le dimissioni da consigliere comunale di Cirò e di conseguenza sono decaduto dal ruolo di consigliere provinciale e quindi presidente facente funzioni. Il nuovo presidente facente funzioni dell’Ente sarà il consigliere provinciale anziano Simone Saporito, a lui il mio augurio di buon lavoro, sono certo che saprà proseguire con impegno le attività ed i programmi già avviati e promuoverne di nuovi ed importanti. Un grazie lo voglio dire ai dirigenti, ai tecnici ed a tutti i dipendenti. Grazie per la fiducia ed il sostegno che mi avete dimostrato, grazie per il lavoro che ogni giorno fate, con professionalità e dedizione. Un caro saluto a tutti.”

Giuseppe Dell'Aquila