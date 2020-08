Estate di fuoco nel vibonese: 15 i roghi domati dai Vvf

Non si placano gli incendi nel vibonese dove diversi roghi di varia entità si sono registrati nella città capoluogo, ma anche in vari centri della provincia.

A lavoro i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che sono entrati in azione dalla mattinata di ieri per domare ben quindici roghi su tutto il territorio provinciale.

In Contrada Cocari a Vibo Valentia è stato necessario l’intervento di un elicottero. Fiamme alte anche in Contrada Zufrò, nel comune capoluogo come pure a Spilinga, Mileto, Ionadi e Zaccanopoli.

Distrutti ettari di macchia mediterranea ma fortunatamente non si registrano danni a persone.