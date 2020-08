Calcio. Il difensore centrale Alessandro Manes firma con il Castrovillari

Manes e Agostini

Il calciatore Alessandro Manes entra nel team del Castrovillari calcio. È la stessa società calcistica a comunicare di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive del difensore centrale per la prossima stagione sportiva.

Manes, Classe 1994, è cresciuto nei settori giovanili della Fiorentina e del Siena. Ha esordito in D nel 2014/2015 con la Correggese, poi ha vestito le maglie di Villabiagio, Spoleto, Poggibonsi, Rende dove vinse con i biancorossi i play off del girone I di serie D, poi ancora Acireale, Latina e l'ultima stagione in Liguria con la Sanremese nel Girone A sempre di serie D. Manes è un difensore centrale bravo in fase di marcatura, che fa della forza fisica e dell’anticipo i suoi punti di forza.