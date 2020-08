Alta velocità in Calabria, Bruno Bossio (Pd): “basta con le strumentalizzazioni sulla freccia Sibari - Bolzano”

"Al fine di porre fine a strumentalizzazioni e a distorsioni della realtà, è bene fare chiarezza sul destino del Frecciargento Sibari-Bolzano, al centro negli ultimi giorni di dichiarazioni di esponenti politici calabresi che rischiano di ingenerare preoccupazione e inutile confusione nella vasta utenza del treno ad alta velocità". Ad affermarlo è la parlamentare Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "In base al contratto stipulato dalla Regione Calabria, il servizio avrà termine a fine dicembre 2020 (inizialmente il termine era settembre, poi prorogato a causa dell'emergenza sanitaria). Toccherà poi alla Regione e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti attivare le necessarie procedure a evidenza pubblica per mantenere in vita questo importante e fondamentale collegamento su ferro".

"A partire dal 20 settembre, invece, e fino al 10 ottobre a causa di lavori già programmati da Rfi nello snodo di Afragola, tutti i treni e le frecce, non solo, dunque, il Freccia Sibari-Bolzano - transiteranno temporaneamente dalla stazione di Napoli centrale. Di conseguenza, ciò comporterà un maggior tempo di percorrenza da e verso Sud. Questa la verità dei fatti - spiega la deputata - che avrebbe potuto riscontrare facilmente anche il capogruppo regionale del Pd attraverso un rapido contatto con i parlamentari del territorio, prima di avventurarsi in note stampa utili solo a creare allarme fra i tanti viaggiatori che usufruiscono del treno ad alta velocità. Alla Regione, invece, spetta il compito di fare in modo che - prima che scada il contratto - il collegamento veloce possa sopravvivere e proseguire così un servizio molto utilizzato e nato per soddisfare una precisa domanda di mobilità di un'ampia fascia del territorio calabrese".