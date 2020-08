4 kg e mezzo di marijuana occultati nel trolley: arrestato 26enne gambiano

Un 26enne gambiano senza fissa dimora, C. A., è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, per detenzione, produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti.

I FATTI

Nella mattinata di oggi i militari della stazione di San Ferdinando hanno sottoposto a controllo alcuni ragazzi stranieri che attendevano un autobus diretto a Firenze presso la fermata dell’autobus di via Provinciale SP5 di Rosarno.

A seguito del controllo - effettuato con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia - , grazie al fiuto del cane Collins, i militari hanno focalizzato l’attenzione sul 26enne gambiano, già con precedenti per droga, scoprendo, occultati all’interno del trolley dello stesso, avvolti in 4 involucri in cellophane, 4,471 kg di marijuana, destinata alle piazze di spaccio del Centro e del Nord Italia.

Il giovane straniero è stato dunque tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’A.G. palmese.

La rivendita al dettaglio dello stupefacente, avrebbe fruttato guadagni per oltre 50.000 € nei canali del mercato illecito.