Nasce il Ccoordinamento referendari per il NO, Silvio Gambino portavoce

Silvio Gambino

Si è costituito il Coordinamento Calabrese dei Referendari per il No. È il frutto della convergenza di partiti, associazioni e personalità che nei giorni scorsi hanno firmato due diversi appelli e che si sono alla fine determinati per raccogliere gli sforzi e unire le energie, per affrontare la battaglia referendaria e bloccare il taglio dei parlamentari deciso dal Parlamento.

Silvio Gambino, costituzionalista calabrese, noto per il suo impegno, è il portavoce del coordinamento.

“Vogliamo raccogliere le energie di quanti vogliano concorrere alla difesa dei fondamentali principi di democrazia rappresentativa su cui si basa il disegno costituzionale nazionale”, dichiara il Prof. Gambino.

“Il Coordinamento è aperto a tutti i contributi che possano venire per diffondere le ragioni del NO referendario. Contatterò nei prossimi giorni quanti sono impegnati per il No per fare massa critica.

Partecipano al Coordinamento espressioni di movimenti politici, associazioni, professionisti, cittadini comuni; questo ci dà la speranza di poter parlare con parole semplici e di poter raggiungere un gran numero di persone con un messaggio chiaro: il taglio dei parlamentari è pericoloso. Non risponde ad un’esigenza di perfezionamento dell’architettura istituzionale del Paese, ma più banalmente al furore demagogico di chi, come accaduto negli ultimi trent’anni, alimenta il proprio consenso col discredito della politica”.

“Crediamo nel primato della politica - conclude il prof. Gambino - e nella necessità che esso si eserciti nelle istituzioni di rappresentanza democratica. E purtroppo sappiamo che la riduzione dei parlamentari, alle condizioni date, coincide con l’aumento del potere oligarchico di chi può decidere autocraticamente le candidature parlamentari”.

Il coordinamento predisporrà nei prossimi giorni un calendario di eventi in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, opportunamente diffusi mediante i mezzi telematici e social. Per assicurarsi la necessaria presenza in tutta la regione, il Coordinamento conta sull’opera organizzativa dei referenti territoriali: Amodeo Orlando - Crotone; Vincenzo Giordano - Reggio; Massimo Iritano - Catanzaro; Rossana Vulcano - Cosenza e Nancy Valente - Vibo.