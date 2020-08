Vibo: in giro in auto nonostante i domiciliari, sorpreso dalla Polizia

Personale della Squadra Volante ha tratto in arresto Leonardo Vallone, 45enne vibonese, con l'accusa di essere evaso dai domiciliari a cui era sottoposto.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti, percorrendo la Strada Statale 18, hanno riconosciuto, a bordo di un’auto, una Opel Agila, l'uomo che avrebbe cercato di coprirsi il viso con un braccio per non essere riconosciuto.

Così la volante ha invertito il senso di marcia per raggiungerlo ma, a causa dell’intensa circolazione stradale, è stato richiesto l’intervento di una seconda pattuglia che si è recata presso l’abitazione del 45enne.

Dopo averne riscontrato l’assenza ed essersi appostati in prossimità della casa, l'uomo vi è arrivato a bordo dell'auto e poi subito dichiarato in arresto e rimesso ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.