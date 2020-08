Sport: la petanque debutta a Cosenza, partito il tour promozionale

Calabria terra di raffa, volo e … anche di petanque. È partito da San Giovanni in Fiore il nuovo tour promozionale per la conoscenza e la diffusione della disciplina – la specialità più praticata nel mondo - in Calabria, a cominciare dal Comitato provinciale di Cosenza.

La prima tappa del tour si è tenuta domenica scorsa, 23 agosto, a San Giovanni in Fiore, nella pista appositamente recuperata nello spazio antistante il bocciodromo comunale. Si tratta quindi della prima pista di petanque in provincia di Cosenza e rappresenta quindi metaforicamente – in attesa di formale affiliazione - la nascita della disciplina nel Comitato Fib di Cosenza, grazie alla volontà della locale società bocciofila.

Fra i promotori dell’iniziativa Emilio Segreti, arbitro nazionale della Federbocce e responsabile arbitrale della Fib Calabria, che insieme a Guglielmo Votano nella prima parte della giornata ha esposto ai presenti – bocciofili e neofiti – le regole del gioco sia dal punto di vista tecnico che da quello organizzativo.

Il programma e poi proseguito con un’esibizione fra che ha visto sfidarsi, sotto l’egida della sportività e della voglia condividere, tre coppie composte da Domenico Cariddi (presidente della Ortì Petanque, società apripista della petanque in Calabria) e Guglielmo Votano (promotore petanque Fib Calabria), Antonino Canale (delegato provinciale FIB Reggio Calabria) e Antonio Fiorito per Villa Arangea, il presidente della società di casa Paolo Oliverio e Franco Marazzita per San Giovanni in Fiore.

Al termine del confronto sportivo non ci sono stati né vincitori né vinti: a vincere è stata la petanque che ha riscosso curiosità e i primi consensi. La specialità tanto cara ai francesi può contare infatti su diversi punti di forza: non ha costi elevati per società e giocatori, è semplice da apprendere, si pratica all’aperto (e quindi in sicurezza considerate le vigenti norme anti-Covid) ed è quindi alla portata di tutti.

Infine, come spiegato da Emilio Segreti, il tour promozionale della petanque in provincia di Cosenza e in tutta la regione, in sinergia con gli obiettivi della Federazione Italiana Bocce, si inserisce in un ampio progetto che punti ad avvicinare vecchi e nuovi tesserati e all’affiliazione delle società calabresi per diverse discipline. Sempre un passo, anzi una boccia, avanti!