Covid. Il bollettino. Calabria: ancora otto nuovi positivi, cinque i guariti

Diciotto nuovi contagi da Covid19, un incremento di otto casi tra i soggetti cosiddetti attualmente attivi, dieci le persone che hanno superato il virus.

È questo il bilancio della prima metà di quest’ultima settimana di agosto sul fronte epidemiologico.

Numeri in linea con lo stesso periodo della scorsa di settimana - sempre calcolati tra il lunedì e mercoledì - quando i nuovi positivi erano stati 19 mentre l’incremento degli attivi era stato invece di circa il doppio, 17.

Un bilancio che comprende anche i risultati degli ultimi tamponi processati nelle 24 ore appena trascorse, 1.224 per la precisione, e che hanno portato il totale, finora, a 146.834 test analizzati in Calabria, con 145.418 che hanno dato esito negativo.

Il bollettino ufficiale, dunque e quest’oggi, riporta altri 8 postivi al virus: quattro sono del reggino e si tratta di rientri in regione; due sono del cosentino, uno dei quali riconducibile al focolaio sardo; un altro ancora, è del crotonese, ed è una persona del posto, così come l’ultimo caso nel catanzarese.

Aggiornando le tabelle, quindi, il complessivo delle persone che hanno fin qui contratto il Covid in Calabria sale ora a 1.416, dele quali 97 sono riferite a residenti fuori regione o provenienti da un altro Stato estero. I casi attualmente attivi sono invece 203 (+3 da rispetto a ieri)

Sul fronte delle guarigioni, dopo le ultime 5 di ieri (QUI), quest’oggi se ne segnalano altrettante (quattro nel cosentino ed una nel reggino) col totale che aumenta a 1.111 pazienti che fino ad oggi hanno sconfitto il coronavirus.

Quanto ai ricoveri, invece, negli ospedali della Calabria sono al momento assistiti dieci pazienti (uno in meno di ieri), mentre 101 (+4 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o del tutto asintomatici.

Superati i tre mesi consecutivi - per l’esattezza i 91 giorno - da quando nella nostra regione si è registrata l’ultima vittima per o con il Covid: i decessi nella regione sono stati in tutto 97.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri e con quelli di oggi, il totale dei positivi accertati è stato di 510 (+2), e così distribuiti: 3 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due casi di ieri e con quelli odierni, le infezioni segnalate sono state in tutto 359 (+4): 2 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, dopo 4 giorni, i covid arrivano ora e complessivamente a 230 (+1): 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, anche qui dopo 4 giorni e al netto dei migranti ospiti del Cara, i contagi sono stati 129 (+1): 1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 14 giorni, i positivi registrati sono stati 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.106.

* Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’AOU. Il paziente della rianimazione dell’AOU è stato trasferito al reparto di Malattie infettive dell’AO di Catanzaro.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.