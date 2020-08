Natante alla deriva a circa 1 miglio dalla costa di Caminia: salvate tre ragazze

Brutta disavventura stamani nelle acque marine di Caminia per tre giovani ragazze a bordo di un piccolo natante a pedali.

Le malcapitate, a causa del vento, sono state sospinte con la piccola imbarcazione a circa un miglio dalla costa e non riuscivano a fare rientro presso la spiaggia da dove erano partite.

Sul posto è prontamente intervenuta la MV 769 dislocata presso l’Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina che ha prestato loro assistenza ed ha riportato il natante a riva.

“E’ importate prestare la massima attenzione nella balneazione soprattutto in questi giorni caratterizzati da questo deciso vento proveniente da terra - raccomanda il T.V. Matteo Verrigni, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato – che sospinge i lontano dalla costa, cercando di rimanere il più possibile vicino alla riva e sempre sotto l’occhio vigile di qualcuno che da terra possa prontamente allertare i soccorsi in caso di necessità.”

L’episodio di oggi è infatti il quarto intervento di simile tipologia effettuato in questi ultimi due giorni nel contesto dell’operazione Mare Sicuro che vede impegnati nel Circondario Marittimo di Soverato due mezzi nautici che quotidianamente pattugliano il territorio di competenza per tutto il periodo estivo, al fine di salvaguardare la vita umana in mare.