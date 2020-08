Sull’A2 con 600 mila euro nel Tir: denunciati camionista e titolare ditta

Una grossa e alquanto anomala scoperta di denaro contante è stata fatta nella serata del 24 agosto scorso dal personale della Sottosezione Autostradale di Palmi, in servizio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, e due persone sono state deferiti per possesso ingiustificato di un ingente quantitativo di denaro e per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere.

I FATTI

Nel corso di un posto di controllo, all’altezza della progressiva chilometrica 421+900, lungo la carreggiata sud, agro del comune di Scilla, gli agenti hanno fermato un autoarticolato Volvo adibito al trasporto di animali vivi con a bordo un 42 anni, T.R., che era alla guida del mezzo e con diversi pregiudizi penali, e un 31enne, P.G.C., passeggero e titolare della omonima ditta di autotrasporto.

Palese è apparsa una certa ansia dei due agli occhi degli agenti che hanno deciso così di perquisire il veicolo scoprendo, nascosto nel vano situato nella parte alta della cabina dell’autista, un coltello con manico in legno e lama di 18 centimetri.

La sorpresa però è arrivata quando, alzato il materasso della lettiga, adibita a riposo degli occupanti, abilmente nascosti e senza che si notasse alcun rialzo, sono state ritrovate varie buste contenti un ingente quantitativo di denaro per un valore di poco meno di 600 mila euro posti in sacchetti sottovuoto.

Dalla perquisizione personale, invece, eseguita nei confronti dei due soggetti sono stati scoperti nella disponibilità di P.G.C., all’interno della tasca dei pantaloni, altri 4.100 euro .

La dubbia provenienza del denaro ha portato gli agenti ad eseguire il sequestro dello stesso, congiuntamente al coltello, e per i due uomini è quindi scattata la denuncia.