Controlli nella città pitagorica: due denunce e una sanzione

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Locale nella città pitagorica. In particolare, nel corso di un controllo, una pattuglia ha identificato e denunciato alla Procura della Repubblica B.A. per non aver rispettato un’ordinanza di chiusura dell' attività di officina di cui è titolare. L' ordinanza era stata notificata allo stesso qualche giorno prima.

Sempre alla Procura è stato denunciato F.L. per oltraggio ad alcuni agenti intenti ad effettuare controlli in materia di polizia stradale.

Inoltre, è stato verbalizzato con una sanzione di 868 euro T.G. poiché sorpreso ad abbandonare materiale di giardinaggio sul suolo pubblico.