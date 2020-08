Tragico incidente nel cielo di Cassano: ultraleggero si schianta al suolo, due morti

Un tragico incidente si è verificato nel cielo sopa Cassano allo Jonio con un velivolo ultraleggero che è precipitato schiantandosi violentemente sul suolo.

Nessuno scampo per i due occupanti dell mezzo che, dopo lo l’impatto, è stato distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono a lavoro tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, in particiolare dei distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce. In corso l'accertamento delle cause da parte degli enti preposti.

Secondo le prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un biplano che era partito in mattinata dall'avio superficie di Sibari ed era diretto in Piemonte.

Il disastroso schianto è avvenuto in prossimità di un’azienda agricola, in contrada Murate, sulla SP169 nel comune di Cassano sullo Ionio.

(Notizia aggiornata alle 12.47)