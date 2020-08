Avevano l’hobby della coltivazione di marijuana in casa: in manette coniugi cosentini

Sono finiti in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti due coniugi del cosentino con l’hobby della coltivazione di marijuana in casa.

Si tratta di un 40enne, F.S., e della compagna 30enne, L.A., che sono stati colti in flagranza di reato dopo che gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, impegnati in un’attività di monitoraggio del territorio, gli hanno bussato alla porta di casa per un controllo.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto sul balcone dell’abitazione dei due, ben nascoste tra altre piante, 2 piante in vaso con infiorescenza di Marijuana.

Nel corso di suddetto controllo, il 40enne si sarebbe guadagnato la fuga dal retro con un involucro in mano per dirigersi all’interno dell’orto adiacente il fabbricato e in fine rientrare.

Azione notata dagli agenti appostati sotto l’abitazione che, nascosto tra il basilico piantato nell’orto, hanno scovato un panetto contenente 40 grammi Marijuana. Per la coppia è scattato inevitabilmente l’arresto.