Covid. Il bollettino. Il virus rimonta: 8 positivi, quattro sono migranti e uno un turista

Prosegue - come ormai da circa sei mesi a questa parte - il monitoraggio dell’epidemia di Covid19. In Calabria, tra ieri (QUI) ed oggi, sono stati così 1.462 i tamponi eseguiti su casi sospetti, per un totale che arriva a 145.610 test effettuati e 144.202 dei quali dall’esito negativo.

Dei tamponi processati, e sempre rispetto a ieri, dunque, altri 8 ha hanno restituito un risultato di positività al virus: quattro, rilevati dal laboratorio dell’Ao di Catanzaro, sono migranti ospiti del Cara di Crotone; due sono del cosentino di cui un soggetto del posto e un residente fuori regione; due sono infine del reggino.

Il bilancio di quanti hanno contratto il covid nella nostra regione si attesta dunque a 1.408 soggetti, dei quali, lo ricordiamo, 97 sono riferiti a soggetti provenienti da altre regioni o da altri Stati.

Dopo due giorni consecutivi di “silenzio” sul fronte dei guariti, poi, quest’oggi il bollettino ufficiale torna ad aggiornarsi in tal senso, riportandone altri 5 e el cosentino: finora sono stati in tutto 1.101.

Negli ospedali regionali, invece, continuano ad essere assistiti undici pazienti (come ieri, uno in terapia intensiva), mentre sono 97 (+2 da ieri) quelli che si trovano invece in isolamento domiciliare senza sintomi o comunque con sintomi lievi sintomi.

Si tocca oggi ed infine il 90mo giorno di fila senza più decessi: le vittime in Calabria per o con il Covid sono state in tutto 97.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 2 giorni, il complessivo dei casi registrati sale a 508 (+1), e così distribuiti: 3 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 442 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 2 giorni, i contagi riscontrati sono oggi ed in totale 355 (+2): 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, da 4 giorni, i positivi al virus soni stati 229 (+0): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 4 giorni, e al netto dei casi relativi ai migranti ospiti del Cara, i Covid sono stati 128 (+0): 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 13 giorni, le infezioni registrate sono state 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.718.

* Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro, 3 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’AOU.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.