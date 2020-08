Riace verso le celebrazioni del cinquantenario dei Bronzi

Il comune di Riace si incammina verso il cinquantenario dei Bronzi. Il primo cittadino Antonio Trifoli annuncia per settembre una conferenza stampa nella quale verranno illustrate le varie iniziative di promozione stabili nel territorio e i programmi celebrativi connessi al cinquantenario del rinvenimento dei Bronzi.

“Questa Amministrazione comunica che nel prossimo mese di settembre (date presumibili 15/16/17, al momento in via di definizione) si terrà, in Riace, una Conferenza Stampa per annunciare le iniziative di promozione stabili nel territorio e i programmi celebrativi connessi al cinquantenario del rinvenimento dei Bronzi e alla particolareggiata valorizzazione degli stessi”. Scrive in una nota il Sindaco di Riace, Antonio Trifoli, che aggiunge: “L’Amministrazione opera da mesi in tale ottica, confortata, nei progetti, dalla partecipazione di apprezzate e note personalità della Cultura, nella certezza che la realizzazione dei propositi avrà positiva conseguenza di sviluppo sociale di rilevantissimo spessore nell’intero circondario”.