Frontale tra due auto sulla statale: quattro feriti, anche un bimbo

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulla Statale 18, a Diamante, per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Fiat Panda ed una Fiat 500X. Quattro, invece, i feriti: i due passeggeri della Panda che sono stati estratti dall'abitacolo dai pompieri e poi affidati al 118; meno grave la coppia che era a bordo della 500X. Richiesto anche il supporto di un elisoccorso per il trasporto in ospedale dei feriti.

L’intervento dei vigilfuoco ha permesso di mettere in sicurezza la zona e le vetture. Presenti anche la polizia di stato e la polizia locale per gli adempimenti di competenza.

Disagi si sono registrati alla viabilità, la Ss 18 è stata difatti chiusa al transito in ambedue le direzioni di marcia e sino al termine dei soccorsi.