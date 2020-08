LETTERE. La delusione di un turista: quant’è bello il crotonese ma quant’è sporco

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata alla nostra redazione da un turista che, da anni, sceglie di trascorrere le sue vacanze nel crotonese ma che ha voluto evidenziare lo stato di igiene in cui versa la provincia pitagorica.

***

“Sono diversi anni che vengo in vacanza in Calabria in provincia di Crotone e, pur amando profondamente questa terra, me ne torno a casa con tanta amarezza.

Capita che girando per visitare posti e salutare parenti, noti sempre tanta sporcizia accumulata lungo i bordi delle strade. Capisco che questa sia una zona spesso abbandonata da chi ha il potere di compiere interventi amministrativi o governativi, ma penso che il riscatto debba partire dalle popolazioni che abitano queste terre.

Purtroppo mi capita spesso di sentire i commenti di persone che sono state in vacanza qui. Quando queste persone tornano alle loro case esprimono commenti negativi che a volte mi risulta difficile contestare.

Credo che ci dovrebbe essere una rivoluzione culturale e che questa dovrebbe partire dalle scuole, negli anni in cui tanti ragazzi ancora studiano e non sono emigrati per cercare lavoro da altre parti.

Purtroppo quando i giovani se ne vanno vengono a mancare le forze più votate al cambiamento e diventa difficile seminare idee di rinnovamento.

Vorrei tornare l’anno prossimo e trovare comunque le cose un po’ migliorate. La ripresa delle scuole può dare la possibilità di lavorare per cercare di instillare in tutti questa voglia di cambiamento.

Il Covid 19 costringerà tutti gli alunni a una vita più difficile nelle aule per il discorso sanitario del distanziamento. Ecco allora che questo potrebbe dare la possibilità agli insegnanti di uscire a far lezione nel territorio.

Chiedo alle scuole calabresi di porre come tema all’ordine della ripresa il problema dei rifiuti abbandonati e buttati lungo le strade, nelle piazze, nei vicoli e dovunque.

Vorrei tanto che qualche insegnante, qualche genitore o amministratore si prendesse a cuore questo problema per il bene e la riscossa di tutta la Calabria e in particolare della provincia di Crotone.

Grazie.”

Roberto Lovattini