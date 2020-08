Ecologia e musica nella due giorni targata Voci di Pace

Coro Voci di Pace

Parte domani, lunedì 24 agosto, la due giorni organizzata dall'Associazione Voci di Pace dedicata all'ecologia e alla musica.

Un binomio che il gruppo, noto per i concerti di musica pop corale, ha inteso proporre con il fine lanciare un messaggio chiaro in tema di ambiente. In quest'ottica, infatti, domani mattina il gruppo, di intesa con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Nociti, scenderà in campo per ripulire da cartacce e sporcizia varia la villetta antistante il Centro Diurno.

«Siamo partiti dalla pulizia -afferma la presidente Ivana Domanica- per dare un forte segnale alla comunità sul senso del rispetto dei luoghi. Vogliamo, infatti, migliorare il luogo che l'amministrazione comunale ci ha affidato come sede nello storico palazzo, partendo proprio dalla villetta antistante. Essere cittadini attivi e consapevoli non può che rendere più bello il posto in cui viviamo. Un grazie speciale va agli assessori Maria Galizia, che ha reso semplice e costruttiva l'organizzazione delle due giornate, e Giuseppe Muià, motore instancabile per la risistemazione dei luoghi».

L'evento proseguirà martedì 25 agosto con una serata dal titolo “Aperitivo Musicale sotto le Stelle” che si terrà, a partire dalle 20.30, proprio nella villetta ripulita. Si partirà con una inaugurazione della sede, per poi passare al vero momento clou della serata, ossia il concerto di Voci di Pace (Angela Camodeca, Anna Maria Campilongo, Antonella e Maria Teresa Vitale, Demetrio Corino -basso-, Emiliana Oriolo, Ferdinando Lo Prete -chitarra-, Frances Gillian Doble, Ivana Domanico, Maria Diana, Scipione De Lorenzo -batteria-, Simona Diodati e Simona Galizia). Si tratta di un evento studiato per regalare agli spettatori, che dovranno prenotarsi per avere il posto a sedere (328.8251586), una serata di musica gustando un piacevole aperitivo sotto le stelle.

«Sarà uno spettacolo unico nel suo genere -afferma Emanuele Armentano, direttore del progetto- poiché per la prima volta con il coro e i musicisti di Voci di Pace ci saranno tre maestri strumentisti. Si tratta di Mario Gullo, spezzanese e docente di chitarra del Conservatorio di Cuneo, di Pino Murano, docente di Violino, e di Antonio Castrovillari, importante chitarrista jazz del cosentino. Insieme -continua- siamo riusciti a costruire un repertorio vario e ben arrangiato che, nella spettacolare cornice della villetta comunale, all'ombra del maestoso storico palazzo, regalerà agli spettatori fantastiche emozioni».

L'evento, che vede la stretta collaborazione del TGS Spezzano, guidato da Mirko Valente, sarà intervallato dalla presentazione della video clip “Si Jemi” realizzata nell'ambito del progetto promosso dal Comune “Gjuha Ime” e prodotta da Expressiva Comunicazioni, e da un omaggio al Maestro Ennio Morricone.