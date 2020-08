Vip in vacanza in Calabria, Gianni Morandi sceglie la Città del Codex

Anche il noto cantautore italiano Gianni Morandi ha fatto tappa, in questi giorni, nella Città di Corigliano-Rossano. Morandi, accompagnato dalla moglie Anna e da alcuni amici, ha visitato il Museo Diocesano e del Codex, il Museo della liquirizia Amarelli e l'incantevole centro storico di Rossano di cui è rimasto completamente rapito per le sue bellezze naturali, monumentali e non solo.

“Da queste parti della Calabria – ha dichiarato il cantautore – ci si tuffa in un bellissimo mare limpido ed incantevole, ma si può visitare un museo a cielo aperto tra castelli, palazzi nobiliari, chiese bizantine, siti archeologici ed altro ancora”.

Lo stesso Morandi, il quale ha soggiornato nella splendida Tenuta Ciminata della famiglia Greco in cui è in vacanza anche la brava conduttrice televisiva: Paola Perego, ha apprezzato anche la cucina tipica locale. Il cantautore, infine, ha lasciato la Città del Codex con tanti bei ricordi in cui ha sottolineato la straordinaria accoglienza da parte della gente del luogo ed è rimasto incantato per i diversi e meravigliosi luoghi visitati. Gianni Morandi è l'ultimo di una lunga serie di personaggi noti che hanno fatto tappa a Rossano e al Museo Diocesano per ammirare il Codex Purpureus Rossanensis (Parimonio dell’Unesco).

Fra questi figurano: Vittorio Sgarbi, Mogol, Michele Placido, Giancarlo Giannini, Emanuele Filiberto di Savoia e tanti altri.