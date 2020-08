Incidente sulla 106, centauro minorenne muore dopo giorni in ospedale

È deceduto dopo giorni in ospedale Cesare Smurra, il centauro di appena 16 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 106, nel comune di Corigliano Rossano, lo scorso 16 agosto (QUI).

Nel sinistro, la moto del giovane e un’auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e la vettura, una Fiat 600 con a bordo due persone, si è ribaltata su un fianco.

Gli occupanti dell’auto sono stati estratti dai vigili del fuoco di Rossano e poi affidati, per le prime cure, ai sanitari del 118, mentre il centauro è stato trasportato prima all’ospedale Giannettasio di Rossano e poi trasferito d’urgenza in quello del capoluogo bruzio.

Cesare, come ricorda l’associazione Basta vittime sulla 106, è la nona vittima della strada Statale 106 nel 2020 dopo Leonardo Guarino di 23 anni deceduto il 16 agosto e Valentino Joseph Buonfino di 24 anni, morto il 31 luglio ed entrambi in un incidente avvenuto a Montegiornado (nel cosentino); Salvatore Fiumara, di 62 anni e Luigi Peluso di 31 deceduti il 29 luglio a Cropani (nel catanzarese), Giacomo Capalbo di 36 anni, morto a Mandatoriccio (nel cosentino), il 14 giugno; Thomas Costanzo, di 19 anni, deceduto a Borgia (nel catanzarese), il 12 gennaio; Salvatore Mario Orlando di 54 anni, morto a Bova Marina (nel reggino), il 18 gennaio e, infine, Alessandro Luppino, di 15 anni, morto a Casignana (nel reggino).