Covid. Il bollettino. Un’altra impennata: 11 nuovi casi, ci sono anche 6 guariti

Dopo la brusca riduzione dei contagi annotata appena ieri (QUI), in una settimana decisamente “calda” (la seconda di seguito) sul fronte dell’avanzamento dell’epidemia, quest’oggi il consueto bollettino ritorna a salire e anche sensibilmente, annotando altri 11 nuovi casi di positività in Calabria.

Di questi, quattro sono stati accertati nel crotonese, e di cui tre sono dei migranti ospiti del Cara Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto e l’altro proviene dalla provincia pitagorica; altri quattro sono del cosentino, e si tratta tutti di rientri da fuori regione; altri due sono del reggino, uno riconducibile al focolaio noto della festa avvenuta tra alcuni giovani ed uno è un rientro. L’ultimo caso, infine, è nel catanzarese ed è relativo ad una delle persone tornate da una vacanza in Sardegna.

Nelle trascorse 24 ore sono stati difatti processati 1.322 tamponi che hanno portato il totale dei test fin qui eseguiti a 141.694 e 140.304 dei quali hanno restituito un esito negativo.

Alla data odierna, venerdì 22 agosto, pertanto il complesso delle persone che fino ad oggi sono risultate positive al Covid sale a 1.390, 88 delle quali riguardano comunque soggetti provenienti da altre regioni o nazioni.

Sale anche il bilancio di quanti sono gli attualmente contagiati, ovvero - e sempre aggiornato a quest’oggi - 187 (+5 da ieri).

Dopo un giorno di “silenzio”, infatti, tornano ad annotarsi nuove guarigioni: sei e tutte nel reggino. Finora sono stati così 1.101 quanti hanno “superato” il coronavirus in Calabria.

Sul fronte dei ricoveri, poi, negli ospedali regionali sono al momento assistiti undici pazienti (come ieri, uno è in terapia intensiva), mentre sono 93 (+2 da ieri) i positivi attualmente in isolamento domiciliare manifestando con sintomi lievi o comunque essendo completamente asintomatici.

Infine, rimane ancora fermo a 97 il triste bilancio delle vittime per o con il covid. L’ultimo decesso nella nostra regione risale difatti a quasi due mesi fa, esattamente a 87 giorni addietro.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo il nuovo caso di ieri e con quelli odierni, il totale dei positivi segnalati sale a 506 (+5), e così distribuiti: 3 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo l’ultimo contagio di ieri e con quello di oggi, i covid sono stati in tutto 348 (+1): 3 in reparto; 46 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, dopo 3 giorni, le infezioni registrate arrivano ora e nel complesso a 229 (+1): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 4 giorni, i coronavirus segnalati (e al netto dei casi relativi ai migranti ospiti del Cara) aumentano a 128 (+1): 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 10 giorni, i contagi accertati sono stati 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.641.

*Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale del capoluogo, tre sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’AOU.

Infine viene precisato dalla Regione che nove positività bassoviremiche rilevate il 13 agosto scorso, successivamente al secondo tampone, sono risultate negative e considerata la diffusione del contagio in questa fase epidemica e la scarsa o assente sintomatologia, sono comprese nel conteggio dei casi di Reggio, in ossequio alla circolare 11715 del Ministero della Salute.

Nel conteggio sono annoverati anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. IMPENNATA DI CONTAGI: IN 24 ORE 1071

Altra impennata di contagi a livello nazionale. Il bollettino di oggi, sabato 22 agosto, registra un altro aumento: 1.071. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 3, che portano il totale delle vittime a quota 35.430. Mentre il bilancio dei contagi registrati dall’inizio della pandemia è di 258.136. Un riscontro, quello dei nuovi contagi, che si deve al maggior numero di tamponi effettuati: 77.647.

I dimessi sono 243, per un totale di 205.203, mentre i pazienti ricoverati con sintomi salgono di 4 unità. Sono in totale 924 le persone ricoverate, di cui 64 si trovano in terapia intensiva, con un calo di 5 casi. In isolamento domiciliare si trovano invece 16.515 persone.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regioni che registrano maggiore incremento di pazienti affetti da coronavirus sono il Lazio con i suoi 215 nuovi casi di contagio, seguono poi Lombardia (185) e Veneto (160). ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: Lombardia 98.077 (+ 185); Emilia-Romagna 30.788 (+ 80); Veneto 21.810 (+160); Piemonte 32.301 (+ 41); Marche 7.105 (+10); Liguria 10.617 (+34); Campania 5.584 (+61); Toscana 11.116 (+53); Sicilia 3.967 (+48); Lazio 9.763 (+215); Friuli-Venezia Giulia 3.616 (+33); Abruzzo 3.628 (+24); Puglia 4.992 (+22); Umbria 1.620 (+18); Bolzano 2.856 (+19); Sardegna 1.653 (+44); Valle d’Aosta 1.221 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo); Trento 5.025 (+9); Molise 510 (+1); Basilicata 497 (+3).

(ultimo aggiornamento 17:52)