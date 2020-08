Sant’Onofrio, in fiamme bosco in località Vaioti. Sul posto anche un canadair

È andata in fiamme parte di un bosco in località Vaioti, tra il comune di Sant'Onofrio e quello di Vazzano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che sono stati impegnati dal primo pomeriggio per spegnere il rogo.

A causa dell'inaccessibilità a terra e dell'ampiezza dell'area interessata, è intervenuto un Canadair della Flotta nazionale dei Vigili del Fuoco che opera da 45 minuti e ha già effettuato numerosi lanci.

Sul posto, sotto il coordinamento di un DOS (direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del Fuoco, anche due squadre dei pompieri appositamente attrezzate per l’antincendio boschivo e due squadre di Calabria Verde.