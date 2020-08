Crotone, Comune: auguri a nonna Sofia per i suoi 100 anni

Sofia Capece

“Auguri nonna Sofia per i tuoi 100 anni!”: a porgerli a Sofia Capece, che ha raggiunto questo ragguardevole traguardo, è il Comune di Crotone.

Nonna Sofia è nata il 21 agosto 1920, è originaria di Eboli ma da oltre settant’anni vive nella città pitagorica, dove ha messo su famiglia.

Una bella famiglia, fatta di persone gentili, laboriose, unite. Una famiglia che negli anni è cresciuta guidata e custodita dall’amore di nonna Sofia, vero punto di riferimento per tutti.

Un nucleo familiare che ieri, nel rispetto delle norme anti Covid, si è stretto intorno alla sua matriarca per una semplice ma sentita festa per celebrare questo splendido traguardo ma soprattutto per ricambiare tutto l’amore che nel corso della sua missione di mamma e nonna ha dispensato.

La signora Capece ha attraversato la storia di un secolo ed in particolare della città di Crotone. Lo ha fatto da donna determinata, con una dedizione particolare per la sua famiglia che ha ispirato ai valori della unità, della solidarietà, della disponibilità verso gli altri.

Non è stata però e la sua una vita semplice: rimasta orfana di madre quando aveva appena otto anni e dovendo cominciare a lavorare giovanissima. Ma è stata forte, non si è scoraggiata davanti alle avversità.

Ha cresciuto cinque figli ed amato i suoi diciassette nipoti e ventotto pronipoti. Combattiva, ha messo il cuore in tutto ciò che faceva che ha trasformato in esempio, prezioso e speciale, per la sua famiglia ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Il Commissario Straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, nell’inviarle un omaggio floreale, ha voluto porgere alla signora Sofia gli auguri personali e della comunità cittadina ringraziandola per essere un “esempio di come il valore della famiglia è fondamentale nell’ambito di una comunità.”