Due vasti incendi nel catanzarese, intervenuti mezzi aerei

I Vigili del fuoco di Catanzaro sono al lavoro per spegnere due vasti incendi che hanno interessato della vegetazione a Conflenti ed in località Prisa di Gizzeria.

Nel primo rogo sono al moment impegnati un Canadair e squadre boschive dei vigili, con il supporto di una autobotte per rifornimento idrico e coordinate da un Dos, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

In località Prisa, invece, p stato interessato un bosco e il fronte di fuoco è fronteggiato da due Canadair e un elicottero S64F “Aquila Rossa”, in supporto alle squadre di terra. Al momento nessun pericolo per le abitazioni della zona.