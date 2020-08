Guidava un trattore in autostrada, ubriaco: denunciato

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia Stradale di Vibo Valentia hanno denunciato un uomo che guidava un trattore con semirimorchio (autoarticolato) proveniente dal centro Italia e diretto in Sicilia.

Sottoposto a controllo etilometrico, il conducente L.V., di 48 anni, è risultato avere un tasso alcoolimetrico superiore a 1 gr/litro, quindi normativamente in stato di ebbrezza alcoolica, per cui la patente di guida è stata ritirata per essere sospesa, il conducente stesso deferito all’A.G. in stato di libertà ed il complesso veicolare affidato ad un altro conducente.