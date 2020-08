Covid. Il bollettino. Ricala la curva: solo due contagi, 31 da lunedì scorso

Questa terza settimana d’agosto, la penultima del mese, si avvia a conclusione con un bilancio - aggiornato ad oggi, venerdì 21 - di ben 31 nuovi casi di positività al Covid19 accertati in Calabria da lunedì scorso; con un saldo dei cosiddetti attualmente attivi che sale di altre 27 unità, e di appena 4 persone risultate guarite.

Un dato che comunque è molto più contenuto rispetto alla scorsa di settimana, quando i positivi sono stati più o meno il doppio, così come i soggetti al momento contagiati.

Tra ieri (QUI) ed oggi, difatti, i laboratori regionali hanno analizzato 1.360 tamponi eseguiti su sospetti covid (finora ed in tutto i test sono stati 140.372, 138.973 i negativi), rilevando altre due nuove infezioni al virus, una ciascuna nel reggino e nel cosentino.

Aggiornato a quest’oggi, dunque, sale a 1.379 il complessivo di quanti hanno contratto finora il Covid in Calabria, rammentando però che 85 di questi si riferiscono a persone di altre regioni o di altre nazioni.

In aumento, conseguenzialmente, il bilancio degli attualmente positivi, che sono ora 182 (+2 da ieri).

Anche il numero di quanti hanno superato il virus rimane fermo rispetto a 24 ore fa con nessun altro guarito riportato dal bollettino ufficiale: finora sono stati in tutto 1.095.

Nessuna grande novità, poi, sul fronte degli ospedali dove rimangono ricoverati, ancora, undici pazienti (come ieri, uno è in terapia intensiva), mentre in 91 (+2 da ieri) sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o comunque del tutto asintomatici.

Infine, si arriva in questo venerdì 21 di agosto all’86 giorno di seguito senza decessi: le vittime per o con il coronavirus in Calabria sono state complessivamente 97.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 3 giorni, il complessivo dei positivi registrati sale ora a 501, e così distribuiti: 3 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i 2 contagi di ieri e con quello di oggi, i casi totali sono stati 347: 3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese*, da 3 giorni, i covid registrati sono stati in tutto 228: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 4 giorni, i positivi segnalati (al netto dei casi relativi ai migranti ospiti del Cara) sono stati 127: 1 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 9 giorni, le infezioni accertate sono state 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.719.

*Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale del capoluogo di regione, tre sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dal Mater Domini.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale