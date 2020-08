In viaggio per l’Italia, fa tappa in Calabria Gianni Morandi. “21 agosto. Rossano.Da queste parti della Calabria, non solo un bellissimo mare ma anche musei, castelli, palazzi nobiliari, siti archeologici, la Sila e anche chiese bizantine come questa, intitolata a S. Marco.” così scrive il cantante sul suo profilo Facebook con una bellissima fotografia scattata dalla moglie Anna.