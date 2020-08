Strongoli. A lavoro in un ristorante nonostante il reddito di cittadinanza

Percepivano il reddito di cittadinanza ma sono stati sorpresi a lavorare. È successo durante un controllo della Divisione Pasi, con il personale delle Volanti e del Reperto Prevenzione Crimine di Cosenza, a Strongoli, in particolare nella frazione marina.

Gli agenti hanno controllato un ristorante-pizzeria, dove hanno identificato sei lavoratori, tutti in nero e di questi due hanno dichiarato di essere anche dei percettori di reddito di cittadinanza, due invece hanno affermato di appartenere ad un nucleo familiare percettore del beneficio e uno di essere uno studente e non essere in grado di riferire sulla eventuale sua appartenenza ad un nucleo familiare che percepisse l’Rdc.

Il tutto è stato segnalato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone. Al termine del controllo, il titolare è stato inviato a produrre documentazione amministrativa non in grado di mostrare sul posto.

Controlli, inoltre, in un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande, dove gli agenti hanno identificato otto dipendenti ed al termine del controllo, il titolare è stato invitato a produrre gli Unilav dei lavoratori (al fine di verificarne la regolare assunzione) ed ulteriore documentazione amministrativa non in grado di esibire in quel momento.