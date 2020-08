Controlli nel catanzarese, fioccano arresti e denunce

I carabinieri di Catanzaro hanno intensificato i controlli sul territorio. Diverse le perquisizioni domiciliari fatte dai militari di Catanzaro Gagliano e S.Maria, all’esito delle quali sono scaturiti arresti e denunce a piede libero.

Nel quartiere Gagliano un 39enne cittadino rumeno, con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per furto di energia elettrica a seguito di accertamenti i carabinieri hanno individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Un uomo di 56 anni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione, fabbricazione, commercio abusivi e omessa denuncia di materie esplodenti nonché detenzione abusiva di munizionamento. A seguito di perquisizione domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 90 cartucce calibro 9 (di cui alcune anche a salve) nonché quasi 200 articoli pirotecnici (tra i quali molti anche artigianali); il munizionamento e il materiale esplodente sono stati conseguentemente posti in sequestro penale.

Lungo viale Isonzo, un 20enne è stato denunciato per ipotesi reato di ricettazione poiché, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un decespugliatore risultato rubato quattro giorni addietro. L’attrezzo è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario.