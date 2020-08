Rinascita Scott, Pittelli chiede il giudizio abbreviato

Giancarlo Pittelli

Ha chiesto il giudizio abbreviato l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, detenuto in carcere dal 19 dicembre scorso nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott condotta dalla Dda di Catanzaro. La richiesta dei legali è scaturita dalle condizioni di salute di Pittelli, in carcere a Nuoro da più di 8 mesi.

Pittelli, le cui istanze di scarcerazione sono state finora tutte rigettate, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L’11 settembre prossimo, nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, si svolgerà l’udienza preliminare che interessa 456 imputati.