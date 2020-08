Cirò Marina. Fishing time 2020, vittoria per il team Uccialì

È andato all’equipaggio “A” della Uccialì Fishing Team (LNI Cirò Marina e Le Castella) la prima edizione del Fishing Time 2020, la manifestazione amatoriale organizzata dalla sezione di Cirò Marina della Lega navale italiana, di pesca sportiva nella disciplina del “Canna da Natante ad Equipaggi”.

La gara si è svolta nel tratto di mare nel comune di Cirò Marina a bordo di ben 20 imbarcazioni da diporto, 60 appassionati e soci delle sezioni della Lega Navale Italiana proprio di Cirò Marina, di Crotone e Le Castella di Isola C.R., nonché appartenenti ai club di pesca sportiva crotonesi quali la Uccialì F.T., la Giamà F.C., lo Yatching Kroton Club, FishermanStore, si sono imbarcati e sono partiti alla volta del campo gara.

Capitananti dal neo-presidente e per l’occasione anche direttore di gara Pasquale Martire, coadiuvato dal giudice di gara federale Luigi Campanaro, i concorrenti hanno fatto le operazioni di ancoraggio alla distanza di sicurezza prevista, in trepidante attesa dell’inizio gara. I ragazzi della Lega Navale di Cirò Marina hanno assestato bei colpi a suon di sugarelli, rendendosi anche protagonisti di una cattura molto particolare: una piccola verdesca, subito opportunamente liberata e rilasciata in vita, con assegnazione di punteggio forfettario secondo il regolamento.

A vincere il trofeo della prima edizione del Fishing Time 2020 è stato l’equipaggio “A” della Uccialì Fishing Team, composto dal socio LNI di Cirò Marina Angelo Mazzacane armatore della sua Ranieri Voyager con Vincenzo Pescatore e Giuseppe Froio soci LNI di Le Castella. I fortissimi ragazzi della UFT (ricordiamo che la compagnie è vice campione d’Italia 2019 nella specialità), partiti un po’ in sordina a causa della forte corrente, dopo la prima metà della gara, avendo regolato l’assetto con un ancoraggio doppio, a suon di coppiole di boghe “cicciottelle”, hanno letteralmente sbaragliato gli avversari, con un carniere fuori dal comune alla luce anche delle condizioni venutesi a creare, facendo letteralmente gara a se.

Secondi classificati a colpi di sauri, sono giunti ragazzi del team “Fisherman Store One”, capitanato da Liò Nicola (LNI Crotone) con Mungo Francesco (LNI Le Castella) ed ALFI’ Gennaro (LNI Cirò Marina). La medaglia di bronzo invece è andata al Team Glastron composto dai soci LNI di Cirò Marina Basta, Giuseppe, D’onofrio Felice e Monaco Luigi, che l’hanno spuntata sul fil di lana (per soli 100 grammi), sull’equipaggio Alessiomarpesca composto da Russano Salvatore, Pucci Francesco e la spumeggiante Pucci Carmen, autrice di una prestazione magistrale e quindi premiata come migliore atleta femminile. Da segnalare la prova del piccolo Cesare Diddio di soli 11 anni, che con il suo equipaggio, ha tenuto testa a pescatori ben più navigati, conquistando il premio del miglior pescatore under 18.

Dopo aver svolto tutte le operazioni di classificazione e registrazione del pescato, ed aver fatto rientro in darsena, si è svolta la premiazione un po’ sui generis per via delle disposizioni di sicurezza, al termine della quale, i ragazzi della Lega Navale di Cirò Marina hanno omaggiato i vincitori e tutti i partecipanti con il “Aperitivo del Pescatore”, ovvero pietanze con prodotti tipici in un clima di festa, nonostante le difficoltà logistiche legate alle disposizioni anti-covid, rigorosamente rispettate con porzioni singole e percorso obbligato con rispetto del distanziamento.