Impatto fatale sulla provinciale: perde la vita un giovane 25enne

Un altro tragico incidente stradale è costato la vita ad un 25enne, L.R. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla provinciale 92, nei pressi di Girifalco, nel catanzarese.

La vittima viaggiava a bordo di una moto quando - per cause ancora in corso di accertamento - si è scontrata con una auto, forse mentre questa stava per svoltare.

L’impatto è stato fatale per il giovane motociclista che sarebbe morto sul colpo. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 25enne, oltre alle forze dell’ordine che hanno eseguito tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.