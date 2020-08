Covid. Il bollettino. Ancora dieci nuovi positivi, due guariti nel crotonese

Dopo gli ultimi dieci casi di Covid19 registrati appena ieri (QUI) in Calabria, anche quest’oggi il monitoraggio dell’epidemia ci restituisce altrettanti nuovi contagi nella nostra regione: quattro rilevati dall’Asp di Reggio Calabria e riconducibili alla ormai nota festa tra giovani; altrettanti del cosentino, uno riconducibile al focolaio della gita a Corfù e tre residenti fuori regione. Gli altri due sono anch’essi degli extra regionali.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.452 tamponi che portano dunque il totale dei test fin qui eseguiti a 139.012 e dei quali 137.635 hanno dato esito negativo.

Aggiornato a questo giovedì 20 di agosto, pertanto, il bilancio complessivo di quanti hanno finora contratto il virus sale a 1.377 persone, 85 delle quali provengono da altre regioni o comunque da altri stati esteri. Il totale degli attualmente positivi, invece, è al momento di 180 (+8 da ieri).

Appena ieri, invece, si è registrato un guarito ed a cui quest’oggi se ne aggiungono altri due nel crotonese. Il complessivo sale quindi a 1.095 soggetti che hanno superato il covid.

Negli ospedali sono intanto ricoverati undici pazienti (+1 da ieri, uno solo in terapia intensiva), mentre in 89 (-1 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

Infine, è quest’oggi l’85 giorno consecutivo senza più alcun decesso nella nostra regione: le vittime per o con il coronavirus – lo rammentiamo - sono state 97.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 3 giorni, il complessivo dei positivi registrati è stato di 500, e così distribuiti: 3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i quattro casi di ieri, i contagi totali nella zona sono stati 346: 3 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo l’ultimo caso di ieri, i covid annotato sono stati in tutto 228: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 3 giorni, il complessivo è stato di 127: 1 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 8 giorni, le infezioni accertate sono state 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.678.

ITALIA, CURVA IN AUMENTO: IN 24 ORE 845 NUOVI CONTAGI

Sono 845 i nuovi contagi nel nostro paese. Rispetto a un giorno fa le persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus Sars-CoV-2256,118, numero da cui la Sardegna ha eliminato 5 casi in provincia di Nuoro poiché duplicati.

In aumento anche i casi dei pazienti ricoverati, il computo totale sale a 883, con un aumento di 17 persone ricoverate in reparto, e due in terapia intensiva. Così nel bel paese il totale dei pazienti in terapia intensiva sale a quota 68.

Sono aumentati i dimessi, nel bollettino di oggi giovedì 20 agosto si parla di 180 pazienti guariti, per un totale di 204.686, e i deceduti sono 6, per un computo di 35.418 persone decedute dall’inizio dell’epidemia.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Questi i casi di coronavirus distribuiti regione per regione. Lombardia 97.718 (+154); Emilia-Romagna 30.626 (+52); Veneto 21.534 (+159); Piemonte 32.221 (+52); Marche 7.078 (+13); Liguria 10.562(+31); Campania 5.456 (+53); Toscana 10.984(+59); Sicilia 3.875 (+37); Lazio 9.411(+115); Friuli-Venezia Giulia 3.547 (+14); Abruzzo 3.581 (+4); Puglia 4.935 (+20); Umbria 1.580 (+17); Bolzano 2.832 (+21); Sardegna 1.567 (+18); Valle d’Aosta 1.221 (+1); Trento 5.012 (+4); Molise 507 (+4); Basilicata 494 (+2).

(ultimo aggiornamento 17:43)