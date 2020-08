Intervengono per lite in famiglia, trovano cinque piantine di marijuana

Sono intervenuti per sedare una lite familiare ma hanno trovato cinque piantine di marijuana. È successo a Crotone dove il personale delle Volanti della Questura è stato inviato dalla Sala Operativa in un’abitazione a seguito di una segnalazione arrivata al 113.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno appurato la fine della controversia, ma hanno notato un forte odore di cannabis all’interno dell’appartamento e un atteggiamento insofferente da parte di un 27enne, S.G.

Anche alla luce dei precedenti specifici in materia di droga da parte del giovane, hanno così perquisito l’abitazione e scovato, all’interno di una rientranza muraria, le piante, dell’altezza media di un metro.

Dentro ad un cassetto della cucina, poi, c’erano un bilancino di precisione, un contenitore in cellophane con 45 semini e 3 pezzi di carta stagnola, tutti elementi riconducibili ad attività di spaccio.

Il 27enne è stato così accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito e la denuncia.

Gli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Cosenza sono invece stati impiegati nel capoluogo crotonese. In un caso hanno intimato l’alt a un’autovettura che non si è fermata. Gli agenti hanno quindi dato inizio ad un inseguimento per le strade cittadine, che è poi proseguito a piedi.

Grazie all’intervento di altre pattuglie, uno dei due uomini è stato fermato e identificato per S.L., mentre dell’altro se ne sono perse le tracce. Il fuggitivo è stato messo ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Infine, nello stesso pomeriggio, sono arrivate al 113 numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati dalla presenza di un individuo nel pieno centro cittadino che brandiva un coltello con la lama estraibile e lunga 4 centimetri.

Gli agenti delle Volanti, arrivate sul posto, prima hanno messo in sicurezza l’area, poi hanno sequestro l’arma. L’uomo, un 52enne, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificarne il possesso.