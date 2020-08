Covid. Il bollettino. Un altro brusco balzo di positivi: +10, la metà sono migranti

Un incremento di 19 casi di Covid19 e “attivi” che aumentano di 17 unità (al netto delle guarigioni): questo il primo bilancio di metà settimana in questa seconda parte d’agosto e relativo ai dati di sintesi annotati da lunedì scorso ad oggi, mercoledì 19.

Numeri più o meno simili, quanto ai nuovi contagi, rispetto ai primi tre giorni della scorsa di settimana, quando nello stesso lasso di tempo si sono registrati ben 17 positivi (poi divenuti una sessantina in quei soli 7 giorni), e con i cosiddetti attualmente attivi che sono stati numericamente gli stessi (17).

Un bilancio che quest’oggi non accenna a fermarsi, anzi tende evidentemente ad aggravarsi: nelle scorse 24 ore sono stati difatti processati altri 1.516 tamponi (137.560 nel complesso, 136.193 i negativi), segnalando - così come sta avvenendo ormai in questi ultimi dieci giorni di “fuoco”, caratterizzati da un costante aumento - altri dieci casi di positività.

Si tratta di quattro nel reggino, di cui tre riconducibili alla ormai nota festa tra giovani e l’altro che è un rientro; uno nel catanzarese e cinque nel crotonese ma riferiti a migranti ospiti del Cara Sant’Anna.

Il complessivo di quanti hanno “subito” finora il virus, nella nostra regione, sale, quindi, a 1.367, ricordando comunque che 77 di questi sono soggetti provenienti da altre regioni o da altri stati esteri. Sale anche il numero degli attualmente positivi, ovvero 172 (+9 da ieri).

Dopo una pausa di 24 ore, quest’oggi si aggiorna anche la tabella dei guariti: il bollettino ufficiale ne riporta difatti un altro, nel reggino. Finora sono stati quindi e in tutto 1.093 i contagiati che hanno superato l’infezione.

Negli ospedali sono invece ed ancora ricoverati dieci pazienti (come ieri, uno solo in terapia intensiva), mentre 90 pazienti (+4 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

Infine, con oggi si arriva all’85mo giorno dall’ultimo decesso avvenuto in Calabria. Le morti per o con il coronavirus nella nostra regione sono state 97.

I CASI SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo i due casi di ieri, il complessivo dei positivi registrati è stato ad oggi di 500 (+0), e così distribuiti: 3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due di ieri e con quelli di oggi, i contagi totali nella zona sono stati 344 (+4): 2 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da quattro giorni, i covid segnalati arrivano ora ed in tutto a 228 (+1): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo l’ultimo caso di ieri ed esclusi i migranti, il complessivo è ad ora di 127 (+0): 1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 7 giorni, le infezioni accertate sono state 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.936.

ITALIA. 642 NUOVI CONTAGI

Aumentano i casi di nuovi contagi da virus Sars-CoV-2. Come si legge nel bollettino di oggi, mercoledì 19 agosto, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 642, mentre i decessi sono 7. Il computo totale di contagiati arriva dunque a 255.278 casi dall’inizio dell’epidemia, e 35.412 i morti.

Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi che rispetto a ieri salgono a 23 unità, per un totale di 866 persone in reparto. Di queste altri otto pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva per un totale di 66 pazienti. Le persone dimesse sono 364, per un totale di 204.506 persone guarite dal coronavirus.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Questa la distribuzione dei casi di coronavirus regione per regione. Lombardia 97.564 (+91); Emilia-Romagna 30.574 (+76); Veneto 21.375 (+59); Piemonte 32.169 (+42); Marche 7.065 (+7); Liguria 10.531 (+30); Campania 5.403 (+56); Toscana 10.925 (+40); Sicilia 3.838 (+45); Lazio 9.296 (+75); Friuli-Venezia Giulia 3.533 (+11); Abruzzo 3.577 (+7); Puglia 4.915 (+33); Umbria 1.563 (+4); Bolzano 2.811 (+7); Sardegna 1.549 (+37); Valle d’Aosta 1.220(+2); Trento 5.008 (+2); Molise 503 (+7); Basilicata 492 (+1).

(ultimo aggiornamento 17:45)