Controlli di Ferragosto: 25 denunce, sequestri e multe nel crotonese

Cento cinquantadue servizi di pattuglia, che hanno permesso di controllare 893 persone, 492 veicoli e 41 attività commerciali. Contestualmente sono state eseguite 45 perquisizioni personali e domiciliari.

I servizi hanno consentito di eseguire due arresti in flagranza, denunciare in stato di libertà 25 persone, sequestrare due armi e 2,278 Kg di droga, come eroina, cocaina, marijuana ed hashish.

È il bilancio delle attività svolte dai carabinieri di Crotone nella settimana di Ferragosto. Diverse le pattuglie nei luoghi di maggiore aggregazione, in particolare nelle ore serali e notturne, in corrispondenza di locali d’intrattenimento, centri commerciali, aree pedonali e luoghi di ritrovo, interessati da numerosa affluenza di persone, anche verificando il rispetto della normativa anti Covid-19.

Il Nucleo Ispettorato del lavoro ha eseguito controlli alle attività commerciali e finalizzati al contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, nonché al contrasto del lavoro nero-sommerso.

I militari hanno denunciato una persona per resistenza a pubblico ufficiale. Sono due i provvedimenti di sospensione adottati dai carabinieri in attività che hanno usato lavoratori in nero. Inoltre su 17 dipendenti controllati 5 sono risultati irregolari. Le sanzioni ammontano a 18mila euro.