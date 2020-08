La senatrice Patty L’Abbate in Calabria per presentare il suo libro

Patty L’Abbate

La senatrice Patty L’Abbate (M5S), economista ecologico, parte da Crotone domani sera, giovedì 20 agosto, per un breve tour di presentazione del suo libro “Una nuova Economia Ecologica” (Edizioni Ambiente) in Calabria.

L’appuntamento di domani sera è a Crotone alle 21 in piazza Berlinguer, nelle immediate adiacenze del “Gambero Rosso”. Introdurrà il dibattito Andrea Correggia (candidato sindaco di Crotone per il M5S), modererà Giuseppe Pipita (direttore responsabile de “Il crotonese”). Oltre a Patty L’Abbate, interverranno Donatella Calvo (dirigente scolastico istituto “Gravina”), Rosa Donnici (referente progetto “Facciamo Ecoscuola”), Valentina Corrado (consigliere M5S Regione Lazio).

Il 21 agosto invece appuntamento alle 18.30 ad Oriolo (Cosenza), nella suggestiva cornice della sala delle bandiere del Castello di Oriolo. A moderare l’incontro sarà il giornalista Franco Maurella, oltre a Patty L’Abbate interverranno Vincenzo Brancaccio (assessore all’ambiente Regione Calabria), Sergio De Caprio (Capitano “Ultimo”). A portare i saluti del Comune di Oriolo, il consigliere comunale Giuseppe Corrado. Il tour proseguirà poi nei prossimi giorni.

Il 22 agosto “Una nuova economia ecologica” sarà invece presentato a Calopezzati (Cosenza), prima che il tour si sposti in Puglia.

In questa nuova fatica editoriale l'autrice, dal suo angolo visuale di economista ecologico con lunga esperienza scientifica sulla materia, guarda alla contemporaneità sottolineando la necessità di un cambiamento di modello economico: il volume è pensato come testo base per studenti provenienti da settori scientifici, economici e gestionali e per i professionisti, ma è rivolto a tutti i giovani. I concetti sono stati esemplificati per essere utilizzato in generale come strumento di educazione ambientale, una porta aperta per una progettualità futura, un orizzonte sulle professioni del domani.

«Per rendere il mondo un posto migliore, la sinergia tra economia ed ecologia deve essere intensificata: è necessario un Green New Deal, che sostenga la transizione energetica, l’innovazione e le filiere produttive, l’inclusività e la transizione occupazionale. E ‘necessario educare una nuova generazione di green manager del futuro», dice la senatrice L’Abbate.

La senatrice Patty L'Abbate, fa parte della Commissione permanente Territorio, Ambiente, beni ambientali, è un economista ecologico PhD, docente in Management delle risorse naturali e delle energie rinnovabili. Ricercatrice nei settori dell’Economia Circolare, Contabilità ambientale, Life Cycle Thinking ed Ecoinnovazione.

È stata relatrice del decreto Clima, ha partecipato come delegazione italiana ai Summit mondiali sul Climate Change, COP24 e COP25. Autrice del capitolo Small-Size vanadium redox Flow batteries: An Environmental Sustainability Analysis via LCA, in Life Cycle Assessment of Energy Systems and Sustainable Energy Technologies, edito da Springer. Autrice di Green Accounting and management for Sustainable Manufacturing in the Textile Industry, (2020, Edizioni Ambiente). I suoi paper sono pubblicati su Journal of Cleaner Production, International journal of hydrogen energy, Land Use Policy.