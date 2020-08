Morte nel porto di Gioia, commissario Agostinelli: “Attivate procedure di controllo”

Gli uffici dell’autorità portuale di Gioia Tauro hanno attivato le procedure di controllo per verificare se siano state osservate tutte le misure di sicurezza. Una misura presa a seguito dell’incidente in cui è deceduto un uomo al porto di Gioia Tauro (QUI).



“E’ il secondo, e per certi versi sconcertante, incidente sul lavoro, che si verifica nel giro di un anno nel porto di Gioia Tauro. – ha dichiarato il commissario straordinario Andrea Agostinelli - Credo che la circostanza imponga una elementare riflessione, affinchè certe tragedie non si verifichino più, a maggior ragione nello stesso periodo in cui l’Azienda e tutte le sue Maestranze hanno dimostrato forte impegno e pieno rispetto delle norme anti covid-19. A tale proposito, faremo le valutazioni opportune nel momento in cui sarà chiara la dinamica dell’incidente, ma ricordo a me stesso che la sicurezza e il rispetto della vita umana hanno la priorità su tutto”.

Agostinelli, a nome di tutta l’autorità portuale, esprime cordoglio alla famiglia dell’uomo e la propria vicinanza nei confronti dei familiari e dei colleghi dell’uomo che questa mattina ha perso la vita, a causa di un incidente all’interno dell’area portuale in concessione al terminalista Med Center Terminal Container.