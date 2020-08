Incendio nel reggino, temporaneamente chiusa la strada statale 106 Jonica

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 106 “Jonica” al km 37,600, in località San Carlo - Condofuri Marina in entrambe le direzioni.

La chiusura - comunica l'Anas - si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato in prossimità della statale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.