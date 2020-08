Incidente stradale nel catanzarese, anziano incastrato nell’auto

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio in via del Progresso per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due veicoli: un autobus a noleggio ed una Fiat Panda, quest'ultima a seguito dell'impatto ha perso il controllo finendo contro un muretto adiacente il margine della carreggiata.

A bordo della vettura il solo conducente, una persona anziana, rimasta incastrata nell'abitacolo. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il malcapitato che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Sul posto per i rilievi di competenza la polizia locale di Lamezia Terme.

Per il periodo delle operazioni di soccorso via del Progresso è rimasta chiusa al transito in ambedue le direzioni.