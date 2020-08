Coronavirus: confermato il primo caso di contagio a Roseto Capo Spulico

L'esito del secondo tampone effettuato al cittadino di Roseto Capo Spulico ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza ha dato esito positivo. Si conferma quindi il primo caso di contagio da Covid-19 registratosi sul territorio rosetano.

Per come già annunciato – comunica il Comune di Roseto Capo Spulico - anche attraverso i canali social dal Sindaco Rosanna Mazzia, le sue condizioni di salute sono buone, così come quelle di tutti i familiari ad oggi in quarantena.

A questi ultimi, Mercoledì 19 agosto verrà effettuato il tampone naso-faringeo da parte del personale medico dell'Asp.