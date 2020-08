Scuola, Vono (IV): di buon senso le affermazioni del presidente ANP Giannelli

“Quando si parla di responsabilità ognuno è pronto a individuare i colpevoli da una parte mentre dall'altra qualcuno è costretto a difendersi da eventuali accuse. È quello che sta accadendo ai dirigenti scolastici sulla querelle scuole da riaprire e responsabilità per eventuali contagi." - Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono -

"Tengo a precisare - si legge - che i dirigenti scolastici sono una categoria professionale da tutelare così come tutti gli operatori del mondo della scuola che svolgono un'attività fondamentale per il progresso sociale dal punto di vista educativo- culturale. E di cultura ne abbiamo sempre bisogno soprattutto per fronteggiare situazioni difficili dove non bastano risorse e task force ma è necessario avere una base culturale che sia in grado di farci comprendere con un senso anche di storicità degli eventi, le questioni che si presentano molte volte all'improvviso."

"Andare a caccia delle streghe per addossare a qualcuno, - si legge ancora - in fantomatiche previsioni legislative, come sembra possa succedere ai dirigenti scolastici, responsabilità in caso di eventuali contagi, cosi come accade sempre ai poveri dirigenti scolastici nel caso di responsabilità in tema di sicurezza degli edifici, per cui presto sarà incardinato in commissione il mio disegno di legge, mi sembra il modo meno appropriato di affrontare situazioni che richiedono non solo competenza in materia ma capacità anche personali di decidere per una migliore gestione di ogni possibilità.

"Incentrare il tema sulle responsabilità, anche penali, giusto per tenere alta la tensione, - conclude Vono - quando ancora su riaperture, edifici a norma per rispettare ogni regola di distanziamento e accoglienza alunni, consegna di banchi e strumentazioni varie, riparto di competenze fra i vari enti competenti la discussione è aperta e all’ordine del giorno mi convince sempre di più a stare dalla parte dei dirigenti scolastici, ritenendo di buon senso anche le affermazioni del prof. Giannelli, Presidente dell’ANP, sul fatto che non possono esserci regole generali né ci si può affidare esclusivamente a parametri numerici.”