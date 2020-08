Covid. Il bollettino. Ancora 5 casi, anche un minore ricoverato a Crotone

Prosegue anche per oggi, e come ormai di consueto, il monitoraggio sui contagi da Covid19 in Calabria. Nelle trascorse 24 ore nella nostra regione i laboratori autorizzati hanno analizzato altri 1.474 tamponi - per un totale al momento di 136.044 test fin qui processati, 134.687 dal risultato negativo - che in questo martedì 18 agosto hanno restituito - come d’altronde sta accadendo da una decina di giorni a questa parte, nuovi casi di infezione, esattamente 5: due nel reggino, riconducibili ancora al focolaio nato dopo una festa tra giovani; altrettanti nel cosentino; e uno nel crotonese e si tratta di un minorenne che è al momento ricoverato nell’ospedale del capoluogo.

A quest’oggi, pertanto, sale a 1.357 il complessivo delle persone che hanno contratto il virus in Calabria, 72 delle quali - lo rammentiamo - sono comunque provenienti da fuori regione o da uno stato estero, tra cui anche migranti sbarcati sulle nostre coste.

Molti di meno ma comunque in leggero aumento sono invece e di conseguenza gli attualmente positivi, quest’oggi 163 in tutto (+5 da ieri).

Sul lato delle guarigioni, invece, nessuna nuova rispetto a ieri quando si è annotato l’ultimo caso. Il totale di quanti hanno superato il Covid è stato fin qui di 1.092.

Negli ospedali calabresi, poi, a tutt’oggi sono ricoverati dieci pazienti (+2 rispetto a ieri, uno solo in terapia intensiva), mentre sono 86 (+3 da ieri) i positivi con sintomi lievi o completamente asintomatici che si trovano invece in isolamento domiciliare.

Sono trascorsi, infine, ben 84 giorni consecutivi dall’ultima morte per o con il coronavirus accertata in Calabria. Le vittime sono state purtroppo ed in tutto 97.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 3 giorni, il totale dei casi segnalati sale oggi a 500 (+2), e così distribuiti: 3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due positivi di ieri e i nuovi di oggi, il complessivo è ora di 340 (+2): 2 in reparto; 46 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 4 giorni, i contagi sono stati in tutto 227 (+0): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Nel crotonese, dopo i due casi di ieri e con l’ultimo di cui accennavamo, il totale dei covid arriva a 127 (+5): 1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 6 giorni, le infezioni accertate sono state 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.273.