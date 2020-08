Lutto in Arpacal: cordoglio per la scomparsa del primo direttore generale Bianchi

Domenico Pappaterra

“Ho appreso questa mattina della prematura scomparsa dell’architetto Mariano Bianchi, già sindaco di Trebisacce in provincia di Cosenza ma soprattutto direttore generale dell’Arpacal nei primi anni dall’istituzione dell’agenzia regionale della protezione dell’ambiente della Calabria. Mai avrei immaginato da direttore generale dell’Arpacal di ricordare l’architetto Bianchi per l’azione meritoria che ha svolto in questa nostra agenzia”.

È quanto dichiara in una nota il direttore generale della Arpacal, Dottor Domenico Pappaterra, a commento della notizia della scomparsa del primo direttore generale dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, architetto Mariano Bianchi.

Fu proprio l’attuale direttore generale Pappaterra, allora in carica come assessore regionale all’ambiente, ad individuare Bianchi quale figura manageriale per dare il primo slancio all’attività dell’agenzia calabrese. Tra le attività che vengono ricordate dell’architetto Bianchi, sicuramente la collaborazione con la regione Calabria per la pubblicazione del primo rapporto sullo stato dell’ambiente della regione Calabria datato 2001.

“Voglio ricordare l’architetto Bianchi - ha concluso Pappaterra - anche per l’importante ruolo pubblico svolto presso la Soprintendenza di Cosenza, fornendo il suo valido contributo a tutti gli amministratori locali per il rilascio di pareri di competenza ed assoluta precisione tecnica”.

Il sentimento di cordoglio del management e del personale dell’agenzia va alla famiglia dell’architetto Bianchi nonché all’intera comunità del comune di Trebisacce che lo ha conosciuto come amministratore pubblico illuminato.