Lamezia, in fiamme casolare adibito a magazzino agricolo

È totalmente inagibile il casolare adibito a deposito di materiale agricolo andato in fiamme a Lamezia Terme. Ieri sera una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, sono intervenute in località Spartà per l'incendio della struttura.

Le fiamme hanno interessato tutti i locali dello stabile, in particolare il sottotetto parzialmente crollato. In via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti, l'intero immobile è da considerarsi inagibile. Il fuoco ha inoltre interessato delle lastre di Ethernit.

Sul posto sono intervenuti anche tre automezzi dei Vigili e una volante della Polizia di Stato per gli adempimenti del caso.