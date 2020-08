Lamezia, trovati in un casolare abbandonato marijuana e munizioni

Un chilo e 200 grammi di marijuana e 15 munizioni calibro 9 sono state trovate durante un blitz dei carabinieri di Lamezia Terme. Il ritrovamento è stato effettuato in un casolare disabitato alla periferia di Nicastro dove i militari avevano notato da diversi giorni uno strano via vai da parte di persone già note alle forze dell’ordine.

Così questa mattina i militari, coadiuvati del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno controllato il terreno in questione e grazie al fiuto dei cani hanno trovato, nascosti nel terreno la marijuana e le munizioni. La marijuana era inoltre stata suddivisa in dosi da 100, 50 e 20 grammi, mentre le munizioni erano conservate all’interno di un sacchetto in plastica. Il materiale ritrovato è stato sequestrato i e sono state avviate le indagini al fine di identificarne i titolari.